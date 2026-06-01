Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии

Москва1 июн Вести.Украина по ошибке направила ударные беспилотные летательные аппараты в сторону Финляндии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По информации журналистов, киевский режим сам предупредил Хельсинки, что по ошибке направил в сторону финского воздушного пространства дроны с взрывчаткой.

Как уточняется, речь идет об инциденте, когда МВД Финляндии экстренно рекомендовало жителям Уусимаа укрыться в помещениях из-за угрозы атаки БПЛА. Это предупреждение, как утверждается, затронуло 1,8 миллиона человек, а воздушное сообщение было приостановлено.

Как следует из материала, беспилотники так и не вошли в воздушное пространство Финляндии.

Ранее в российском посольстве в Хельсинки заявили, что если власти Финляндии решат официально предоставить воздушное пространство украинским беспилотникам, то это приведет к серьезным последствиям.