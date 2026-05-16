Москва16 мая Вести.Власти Финляндии решили не объявлять тревогу в связи с инцидентом с пролетом в небе над Хельсинки беспилотника, предположительно, запущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). На это обратил внимание финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он отметил, что руководство республики предпочло замолчать это происшествие, несмотря на очевидную угрозу.

Утром 15мая по распоряжению властей временно был закрыт аэропорт Хельсинки. По данным телерадиовещательной компании Yle, силы обороны Финляндии получили сообщения о беспилотниках, которые могли пересечь границу. Предполагаемая зона их нахождения – между Хельсинки и городом Порвоо.

Однако, добавляется в сообщении телерадиовещателя, система экстренного оповещения сработала некорректно.

В четвертый раз власти не смогли своевременно проинформировать граждан об угрозе. Сегодня в Хельсинки не прозвучали сирены, несмотря на явную угрозу (со стороны – прим. ред.) дронов написал Мема на странице в соцсети X

Политик отметил, что многие жители финской столицы не знали о рекомендации оставаться внутри зданий до выяснения властями подробностей происшествия.

С конца марта в Финляндии неоднократно сообщали о появлении беспилотников в воздушном пространстве страны. По данным местных правоохранительных органов, эти дроны могли быть запущены с территории Украины. После изучения обломков упавших летательных аппаратов было установлено, что как минимум три из них несли боеприпасы.

Ранее в связи с инцидентом с украинскими дронами, замеченными в воздушном пространстве Латвии, в отставку был вынужден подать глава Минобороны страны Андрис Спрудс.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил уход с должностей еще нескольких латвийских министров.