Москва10 июн Вести.Совершенствование правовых механизмов антидроновой борьбы не только позволит расширить возможности в этой сфере, но и предполагает высокий уровень ответственности, отметил депутат Госдумы РФ Алексей Нечаев в интервью ИС "Вести".

Депутаты в первом чтении обсудили проект поправок, направленных на совершенствование антидроновой борьбы. Речь шла об экспериментальных правовых режимах. Это специальные условия, в которых можно быстрее испытывать новые решения – от искусственного интеллекта до беспилотных систем и защиты от дронов. Это поможет быстрее внедрять такие системы на практике.

Это показывает большую эффективность на деле. Поэтому то, что мы еще один такой режим вводим, уже по антидроновой борьбе, я считаю, это очень своевременно и тоже точно даст эффект… В чем сила таких режимов? То, что мы не по всей территории [вводим правила], а мы выделяем территорию, где можем экспериментировать и быстро смотреть, что работает, а что нет… Важно, конечно, то, что мы при этом имеем очень контролируемую территорию. У нас допущены участники, у нас идет контроль специальных органов. То есть это, с одной стороны, большая свобода, с другой стороны, это свобода, которая реализуется на ограниченном объеме, где легко понимать, что происходит отметил депутат

Закон депутаты приняли, а значит особые зоны тестирования систем защиты от беспилотников скоро появятся в России.