В России планируют разрешить установку ночных прицелов на гражданское оружие В Госдуме хотят разрешить устанавливать ПНВ на гражданское оружие

Москва10 июн Вести.Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о модернизации оборота оружия, разрешающий установку прицелов ночного видения на гражданском и служебном оружии.

Как следует из пояснительной записки, это позволит юридическим лицам, выполняющим особые уставные задачи, более эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам, особенно в темное время суток.

Законопроект также предлагает сократить срок непрерывного владения охотничьим гладкоствольным длинноствольным оружием, необходимый для получения права на нарезное оружие, с 5 до 3 лет. Как поясняется, это позволит сохранить преемственность и должный уровень подготовки владельцев, но при этом устранит правовой дисбаланс, возникший вследствие ужесточения требований в 2022 году.

Проектом также разрешается оборот пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж для охоты. Условия покупки и использования при этом приравниваются к правилам для гражданского охотничьего огнестрельного оружия.

Право на покупку нарезного оружия предлагается дать гражданам, у которых уже есть разрешение на хранение гладкоствольного длинноствольного оружия, а также на хранение и ношение наградного нарезного оружия и спортивного нарезного короткоствольного оружия, купленного вместо наградного.

Проект закрепляет периодичность медосвидетельствования для владельцев оружия: не реже одного раза в пять лет с даты выдачи медзаключения. Также госвоенизированным организациям разрешат использовать для охраны объектов оружие и патроны, ранее предназначавшиеся на уничтожение.

Кроме того, на время специальной военной операции законопроект освобождает отдельных юрлиц с особыми уставными задачами от соблюдения нормативов к помещениям для хранения оружия и патронов при условии, что такие помещения находятся под круглосуточной вооруженной охраной.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которым воинские части и организации Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) освобождаются от необходимости получать лицензию на производство и реализацию оружия.