Путин подписал указ об освобождении ГУСП от лицензирования для работы с оружием

Путин освободил ГУСП от лицензирования хранения и продажи оружия Путин подписал указ об освобождении ГУСП от лицензирования для работы с оружием

Москва25 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, которым воинские части и организации Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) освобождаются от необходимости получать лицензию на производство и реализацию оружия. Соответствующий документ размещен на официальном сайте публикования нормативно-правовых актов.

От необходимости оформлять лицензию освободили как при работе со служебным, так и с гражданским оружием.

Действие нормы распространяется также на разработку, производство, монтаж, реализацию и разборку военной техники.

Ранее депутаты Государственной думы отозвали законопроект, который предусматривал лишение российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.