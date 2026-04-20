Москва20 апрВести.Депутаты Государственной думы отозвали законопроект, который предусматривал лишение российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами отозванной инициативы выступали глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.
Отзываем проект федерального закона №968530-8 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"говорится в тексте документа
Законопроектом предлагалось закрепить механизм прекращения гражданства РФ для "новых" граждан, не выполнивших обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Предполагалось, что специальная комиссия будет выносить заключение о факте такого неисполнения, на основании которого МВД принимало бы решение о лишении паспорта.
Документ также предполагал регулировать возможность повторного обращения за гражданством для тех, у кого оно было прекращено, и предусматривал пересмотр таких решений вышестоящим органом системы МВД для повышения контроля за законностью.