Депутаты отозвали инициативу о лишении паспорта за непостановку на воинский учет

Москва20 апр Вести.Депутаты Государственной думы отозвали законопроект, который предусматривал лишение российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами отозванной инициативы выступали глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.

Отзываем проект федерального закона №968530-8 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" говорится в тексте документа

Законопроектом предлагалось закрепить механизм прекращения гражданства РФ для "новых" граждан, не выполнивших обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Предполагалось, что специальная комиссия будет выносить заключение о факте такого неисполнения, на основании которого МВД принимало бы решение о лишении паспорта.

Документ также предполагал регулировать возможность повторного обращения за гражданством для тех, у кого оно было прекращено, и предусматривал пересмотр таких решений вышестоящим органом системы МВД для повышения контроля за законностью.