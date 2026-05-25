Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке охранников Президент РФ подписал закон, ужесточающий требования к подготовке охранников

Москва25 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных предприятий.

Закон уточняет форму и порядок ведения личных карточек работников охранных структур, а также правила ведения общедоступного реестра. Определен единый порядок выдачи удостоверения частным охранникам.

Образовательные организации, обучающие охранников и руководителей ЧОП, должны получить заключение органа Росгвардии о соответствии их учебно-материальной базы установленным требованиям.

