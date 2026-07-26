Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к сведениям ЗАГС

Путин подписал закон о доступе МО и Росгвардии к данным ЗАГС Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к сведениям ЗАГС

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Министерства обороны и Росгвардии в части получения данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому акту, Минобороны и его территориальные органы получат доступ к сведениям реестра в электронном виде. Это позволит оперативно предоставлять военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных сил, уволенным со службы гражданам и членам их семей полагающиеся социальные гарантии и компенсации. Кроме того, информация будет использоваться для целей воинского учета.

Аналогичные права предоставлены и Росгвардии – для обеспечения соцгарантий своим военнослужащим, сотрудникам, а также лицам, уволенным из войск национальной гвардии, и их семьям. Ожидается, что нововведение ускорит и упростит процедуру оформления выплат, избавив граждан от необходимости собирать дополнительные справки.

Кроме того, закон уточняет перечень должностных лиц, которые имеют право направлять соответствующие запросы. Это командиры (начальники) воинских частей Вооруженных сил России (ВС РФ) и Росгвардии.