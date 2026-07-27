Путин подписал закон об особых проверках для пригодных к военной службе

Проверять пригодность к военной службе в России будут в особом порядке Путин подписал закон об особых проверках для пригодных к военной службе

Москва27 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальный порядок проверки пригодности граждан для службы на отдельных должностях в Вооруженных силах страны.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно подписанному главой государства закону, министр обороны получает право определять перечень этих должностей, а также устанавливать дополнительные требования к кандидатам, претендующим на них.

Для назначения на указанные должности военнослужащим необходимо будет пройти ряд специальных процедур, включая психофизиологические и химико-токсикологические исследования, а также специальный отбор.

В случае отказа от прохождения этих проверок гражданин не сможет быть принят на службу на соответствующие посты. Если военнослужащий, который уже занимает такую должность, откажется следовать новому порядку проверок, то он будет уволен.

Аналогичные правила распространяются на учащихся военных образовательных учреждений, которые готовятся к службе на указанных должностях. Абитуриенты, отказавшиеся от прохождения проверок, не будут зачислены на соответствующие программы обучения, а уже обучающиеся студенты в случае отказа будут отчислены.

Закон начнет действовать через 180 дней после его официального опубликования.

В конце марта 2026 года в Генеральном штабе Вооруженных сил России сообщили, что срок военной службы по призыву остается прежним и составит один год.