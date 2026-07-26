Выпускники вузов и колледжей РФ смогут стажироваться в сфере труда Путин подписал закон, вводящий стажировки в сфере труда для выпускников

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности - стажировку в сфере труда, которая позволит выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новый закон предусматривает, что претендовать на статус стажера могут лица, осваивающие или уже освоившие программы среднего профессионального, высшего образования, дополнительного профессионального образования по программам переподготовки, а также проходящие профессиональное обучение.

Срочный трудовой договор на время стажировки необходимо заключить в течение одного года после окончания обучения. При этом указанный срок приостанавливается в случаях прохождения военной службы, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности, а также в иных ситуациях, предусмотренных законодательством.

Продолжительность самой стажировки ограничена шестью месяцами. В наименовании должности обязательно должно присутствовать указание на статус стажера. На весь этот период работодатель обязан закрепить за стажером наставника. Объем самостоятельной работы, которую стажер может выполнять, порядок прохождения стажировки и критерии оценки ее итогов должны быть зафиксированы в локальном нормативном акте.

Предусмотрена и важная гарантия: если по завершении срочного договора работник заключает с тем же работодателем постоянный трудовой договор, испытательный срок для него не устанавливается. Вместе с тем нормы нового закона не распространяются на государственных и муниципальных служащих. Также они не коснутся стажировок в сфере охраны труда и стажировок, необходимых для допуска к профессиональной деятельности, — в этих случаях продолжают действовать прежние правила.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.