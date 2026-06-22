Москва22 июн Вести.Для некоторых категорий россиян нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в комментарии RT.

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Кроме того, юрист сообщила, что испытательный срок нельзя назначать выпускникам, которые впервые выходят на работу по специальности в течение года после получения профессионального образования. Испытание не полагается и для сотрудников, которые пришли переводом по согласованию между работодателями.

Эксперт объяснила, что испытательный срок может быть только тогда, когда он предусмотрен трудовым договором. По ее словам, если о нем в трудовом договоре не сказано, то работодатель уже не может задним числом установить испытание. Чирикова рассказала, что то же самое касается случая, когда сотрудника фактически допустили к работе раньше, чем подписали документы. Собеседница журналистов уточнила, что тогда условие об испытании имеет силу, только если стороны заранее оформили его отдельным соглашением.

Юрист также сообщила, что предельный срок испытания предусмотрен статьей 70 Трудового кодекса: обычно это три месяца (для большинства сотрудников) и не более; для руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, а также руководителей филиалов и представительств испытательный срок может быть до полугода.

Со слов юриста также стало известно, что если трудовой договор заключается на срок от двух до шести месяцев, то испытательный срок ужимается до двух недель, а при договоре короче двух месяцев испытание вообще не предусматривается.

Чирикова добавила, что продление испытательного срока не предусмотрено Трудовым кодексом. Также она уточнила, что в срок испытания не включаются дни, когда работник болел или по другим причинам отсутствовал.

При истечении испытательного срока сотрудник, который продолжает работать, автоматически считается прошедшим проверку, подытожила юрист.

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