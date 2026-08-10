Москва10 авгВести.Работодатели с 1 сентября не смогут устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
ФЗ предусматривает с 1 сентября 2026 года запрет устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщине, воспитывающей ребенка до 3 летсказал Машаров
Он добавил, что работодателям теперь необходимо изменить типовые договоры. До этого запрет на испытание при приеме на работу распространялся на женщин с ребенком до 1,5 лет.