Член ОП РФ Машаров: мамы с детьми теперь будут работать без испытательного срока

В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми Член ОП РФ Машаров: мамы с детьми теперь будут работать без испытательного срока

Москва10 авг Вести.Работодатели с 1 сентября не смогут устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

ФЗ предусматривает с 1 сентября 2026 года запрет устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщине, воспитывающей ребенка до 3 лет сказал Машаров

Он добавил, что работодателям теперь необходимо изменить типовые договоры. До этого запрет на испытание при приеме на работу распространялся на женщин с ребенком до 1,5 лет.