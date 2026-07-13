Москва13 июлВести.Российское законодательство не запрещает гражданам приводить с собой на работу детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
При этом эксперт уточнил, что существуют отдельные случаи, когда это запрещено.
Прямого запрета в законе нет за исключением отдельных случаев, например, в части запрета нахождения посторонних лиц в местах хранения продуктов питанияобъяснил Южалин
Юрист добавил, что работодатель имеет право установить соответствующий запрет в части пропускного режима. В таком случае работнику необходимо выполнять требование, подчеркнул он.
Ранее Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который запрещает назначать испытательный срок при трудоустройстве женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.