Юрист Южалин рассказал, что приводить на работу детей не запрещено

Юрист ответил, можно ли приводить на работу детей Юрист Южалин рассказал, что приводить на работу детей не запрещено

Москва13 июл Вести.Российское законодательство не запрещает гражданам приводить с собой на работу детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

При этом эксперт уточнил, что существуют отдельные случаи, когда это запрещено.

Прямого запрета в законе нет за исключением отдельных случаев, например, в части запрета нахождения посторонних лиц в местах хранения продуктов питания объяснил Южалин

Юрист добавил, что работодатель имеет право установить соответствующий запрет в части пропускного режима. В таком случае работнику необходимо выполнять требование, подчеркнул он.

Ранее Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который запрещает назначать испытательный срок при трудоустройстве женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.