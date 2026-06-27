Россиянам объяснили, когда работодатель не вправе отзывать сотрудника из отпуска Юрист Сорокина: работодатель может вызвать работника из отпуска в случае ЧС

Москва27 июн Вести.Работодатель не имеет права вызывать сотрудника, находящегося в отпуске, на работу без его письменного согласия. Исключение составляют чрезвычайные ситуации, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора правовой организации "Альтернатива", юриста Екатерину Сорокину.

Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв из отпуска возможен только с письменного согласия работника. Обычные служебные поручения, даже очень важные для компании, не являются законным основанием. Если работник отказывается прервать отдых - это его право, и за такой отказ его нельзя уволить или наказать уточнила она

Юрист рассказала, что чрезвычайными обстоятельствами можно считать крупные аварии, пожары, наводнения, землетрясения, террористические угрозы и иные неотложные ситуации, в том числе на производстве, например, утечка опасных веществ. Но и в этом случае сотрудник должен письменно подтвердить свою готовность выйти из отпуска досрочно.