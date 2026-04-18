Эксперт Подольская разъяснила, когда работодатель может отказать в отпуске Эксперт Подольская: работодатель вправе отказать в отпуске за свой счет

Москва18 апр Вести.Руководство может законно отказать работнику в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, если тот пытается чрезмерно его дробить. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Отказ возможен при попытке дробления ежегодного оплачиваемого отпуска. Закон требует, чтобы одна из его частей составляла не менее 14 календарных дней, а остальные дни могут предоставляться по соглашению сторон пояснила Подольская

По ее словам, работодатель вправе не согласовывать короткие периоды отдыха (например, с пятницы по понедельник), если в компании наблюдаются пиковые нагрузки или отсутствует возможность замены отсутствующего сотрудника.

Что касается отпуска за свой счет, он предоставляется исключительно по соглашению сторон. Работодатель может отказать, так как отсутствие сотрудника требует замещения и способно нарушить производственные процессы.