Москва5 апр Вести.Работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске в летний период, если это отразится на работе предприятия из-за сезонной нагрузки, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргариту Богданову-Шемраеву.

Работодатель может отказать сотруднику в отпуске летом, если отпуск не предусмотрен графиком отпусков или если отсутствие сотрудника в определенный период может нарушить работу организации рассказала она

Эксперт уточнила, что зачастую пик заказов на предприятии приходится на лето, и в этом случае работодатель вправе распределить периоды отдыха таким образом, чтобы не пострадал бизнес-процесс.

Однако некоторые сотрудники имеют преференции при выборе времени отдыха. Так, если сотрудник работает по совместительству, то отпуск ему предоставляется в то же время, что и на основной работе. Право на отпуск в удобное время имеют также работники моложе 18 лет, многодетные, родители ребенка с инвалидностью, почетные доноры и ряд других категорий граждан.