В Роструде рассказали, кому работодатель не в праве отказать в отпуске Эксперт Пельменев назвал причины, позволяющие отказать работнику в отпуске

Москва9 июн Вести.Работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска из-за аврала или другой производственной необходимости. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель начальника Управления правового обеспечения и социального партнерства Роструда Кирилл Пельменев.

При этом он указал, что есть категории неприкосновенных работников, которым нельзя отказывать в отпуске независимо от обстоятельств.

Работодатель может отказать, сославшись на аврал или производственную необходимость. Однако есть неприкосновенные работники. Например, это те, у кого в жизни произошло знаковое событие. Свадьба, рождение ребенка или, к сожалению, смерть близкого родственника. В этих случаях закон гарантирует до пяти календарных дней, и разрешение начальника здесь лишь формальность. Также это работающие пенсионеры и люди с инвалидностью. У них есть железное право на неоплачиваемый отдых в любое время года, до 14 и 60 дней в году соответственно отметил Пельменев

Ранее в Госдуме предложили увеличить число отпускных дней в году из-за выпадающих выходных. Рассматривается вариант продлить отпуск до 35 дней.