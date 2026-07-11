Эксперт ответил, могут ли сотруднику перенести отпуск без его согласия Эксперт Захаренкова: перенести отпуск работника из-за болезни коллеги нельзя

Москва11 июл Вести.Болезнь одного сотрудника не может стать основанием для переноса отпуска другому без его согласия, пояснила ТАСС замруководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

По ее словам, график отпусков должен утверждаться как минимум за две недели до начала календарного года, он обязателен к исполнению как для работника, так и для работодателя. Перенос законного отдыха работника возможен только с его согласия.

Форс-мажорные обстоятельства со стороны организации из-за нехватки кадров, болезней коллег, роста продаж или срочных проектов не являются законным основанием для одностороннего переноса отпуска отметила Захаренкова

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