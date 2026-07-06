В Госдуме назвали максимальный срок, на который можно брать больничный Депутат Леонов: срок оплачиваемого больничного может достигать 12 месяцев

Москва6 июл Вести.Срок оплачиваемого больничного может достигать года, рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT.

Если человек по причине болезни не может работать, то врач может продлевать листок нетрудоспособности до десяти месяцев. Однако в совсем сложных случаях, например, после тяжёлых операций, врач может открывать больничный и до 12 месяцев сказал Леонов

Как отметил парламентарий, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией.

В то же время если больничный открывается при уходе за ребёнком до 7 лет — оплачивается до 60 дней в год. При уходе за ребёнком от 7 до 15 лет — до 45 дней в год, а при уходе за ребёнком старше 15 лет — до 30 дней в год добавил депутат

Ранее сообщалось, что 30% работающих россиян не оформляли лист временной нетрудоспособности ни разу за прошедший год, с июня 2025 года по июнь 2026 года.