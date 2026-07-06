Почти каждый третий работник в РФ не оформлял больничный за последний год

Треть работающих россиян ни разу не уходили на больничный за год Почти каждый третий работник в РФ не оформлял больничный за последний год

Москва6 июл Вести.Почти треть (30%) работающих россиян не оформляли лист временной нетрудоспособности ни разу за прошедший год, с июня 2025 года по июнь 2026 года, следует из данных исследования страховой компании "Сберстрахование" и сервиса "Работа.ру", которые приводит ТАСС.

Почти каждый третий работающий россиянин (30%) за последний год ни разу не уходил на больничный, даже если был не здоров. При этом большинство, 41% респондентов, оформляли лист временной нетрудоспособности всего один раз за год, каждый четвертый - от двух до четырех раз и только 3% - чаще отметили в исследовании

При этом 40% опрошенных не уходят на больничный, потому что не хотят терять часть дохода, 38% боятся выпасть из рабочего процесса, если заболевание кажется несерьзным, а 22% опрошенным при уходе на больничный некому передать дела. Еще 16% боятся, что будет трудно записаться к врачу или придется долго ждать приема.