Опрос: около 70% россиян не имеют финансовой подушки безопасности

Стало известно, сколько россиян не имеют резервов на случай потери заработка Опрос: около 70% россиян не имеют финансовой подушки безопасности

Москва22 мая Вести.Большинство россиян (68,1%) не имеют резервов на случай потери дохода, об этом говорят данные опроса страхового брокера Mains (есть в распоряжении ТАСС).

В опросе участвовали 1 200 россиян.

У большинства россиян отсутствует финансовая подушка безопасности. О наличии накоплений сообщили 31,9% участников опроса, 68,1% признались, что не имеют резервов на случай потери дохода говорится в исследовании

Основными причинами отсутствия накоплений стали недостаточный уровень дохода для регулярных сбережений, зависимость от помощи семьи или государства.

Выяснилось, что 40,8% опрошенных не используют никаких специальных мер для защиты своего дохода.