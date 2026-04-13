"Известия": 15% россиян хранят все свои накопления дома в наличных

Москва13 апр Вести.Порядка 15% жителей России хранят все свои денежные накопления дома "под матрасом", пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" и проекта "ГраФин".

При этом ключевыми инструментами сбережений остаются ценные бумаги - 29% респондентов выбрали этот вариант, золото и драгметаллы (25%), банковские вклады (18%) и недвижимость (13%).

По данным издания, среди причин хранения сбережений в наличных - проблемы с мобильной связью, которые делают более сложными безналичные платежи. Кроме того, важным фактором выбора наличных является низкий уровень финансовой грамотности среди населения. Так, почти половина респондентов не считает важной доходность, четверть вовсе не понимает, что это такое, а 22% считают первостепенной сохранность средств, следует из опроса.

Ранее в Банке России объяснили, почему в РФ повысился спрос на наличные.