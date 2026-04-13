Москва13 апр Вести.Каждый второй россиянин (52%) не готов к крупным покупкам в текущее время. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый второй опрошенный считает нынешнее время скорее плохим для совершения крупных покупок, чего, к слову, нельзя сказать о маленьких радостях жизни – импульсивных покупках, которые россияне совершают даже охотнее, чем в 2021 году указано в сообщении

С еще большим опасением россияне относятся к мыслям о кредитах – на протяжении последнего года восемь из десяти россиян придерживались мнения, что с этим инструментом в текущих реалиях лучше повременить.

Впрочем, ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), напротив, сообщало, что в первом квартале 2026 года россияне взяли потребительских кредитов на 27% больше, чем за аналогичный период 2025-го.