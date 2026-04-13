Москва13 апр Вести.Порядка 82% россиян выражают тревогу из-за экономической ситуации в стране и считают, что цены на питание и услуги ЖКХ будут расти быстрее их доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ЦСП "Платформа" и компании "ОнИн".

Такая уверенность является ключевым маркером инфляционной тревожности и отражает фундаментальное недоверие к возможности личных доходов компенсировать удорожание жизни приводятся в статье слова авторов опроса

Среди основных тревог и надежд россиян есть и другие темы. По данным издания, 77% респондентов считают, что контроль над соцсетями и медиа не ослабнет в ближайший год. Порядка 66% опрошенных верят, что медицинская помощь по их месту жительства не станет доступнее и качественнее, а 70% выразили уверенность в том, что за год не удастся решить проблему кибермошенничества.

Также россиян волнует ситуация в мире в целом. Согласно исследованию, 78% опрошенных склонны оценивать ее негативно.

При этом респонденты выражают удовлетворенность в тех сферах жизни, которые могут контролировать самостоятельно - например, личная жизнь и работа. Тревожность и пессимизм граждане ощущают в отношении процессов, ход которых от них не зависит.

Ранее Росстат сообщил, что в России ускорился рост инфляции.