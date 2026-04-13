Москва13 апр Вести.Россияне в первом квартале 2026 года взяли на 27% потребительских кредитов больше, чем за аналогичный период 2025-го. Такие данные привел ТАСС. В материале агентство ссылается на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество выданных потребительских кредитов в первом квартале 2026 года увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 4,76 млн сообщает агентство

Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 3,75 млн.

Между тем, если сравнивать текущие показатели с аналогичным периодом 2024 года, динамика обратная — количество выданных займов сократилось на 41% (8,07 млн).

Ранее сообщалось, что свыше 26 миллионов россиян через портал "Госуслуги" установили самозапрет на оформление новых кредитов и займов. Такой показатель озвучил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.