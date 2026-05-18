НБКИ: количество выданных потребкредитов в России в апреле увеличилось на 47,5%

Москва18 мая Вести.Количество выданных в России потребительских кредитов в апреле текущего года увеличилось на 47,5% по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уточняется, что число выданных потребкредитов в апреле составило 1,81 миллиона. Наибольшее количество, как утверждается, зафиксировано в Москве (110,1 тысяча), Московской области (92,4 тысячи), Краснодарском крае (71, 6 тысячи), а также в Тюменской (61,6 тысячи) и Свердловской (60,7 тысячи) областях.

Несмотря на некоторый рост в начале года, выдача потребительских кредитов в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в апреле 2026 года было выдано в 1,5 раза меньше потребкредитов, чем в апреле 2024 года рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

По его словам, прослеживаемое сокращение выдачи кредитов объясняется охлаждением спроса на кредиты, а также ухудшением качества входящего потока заявителей.

Ранее стало известно, что граждане России в первом квартале 2026 года взяли на 27% потребительских кредитов больше, чем за аналогичный период 2025 года.