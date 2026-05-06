ВТБ: рынок автокредитования в РФ вырос с начала 2026 года на 40%

Автокредитование в России выросло на 40% за четыре месяца ВТБ: рынок автокредитования в РФ вырос с начала 2026 года на 40%

Москва6 мая Вести.Объем выданных российскими банками автокредитов в январе – апреле 2026 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, заявила пресс-служба банка ВТБ на официальном сайте.

Банк уточнил, что заемщики приобретают в основном автомобили ценой от 1 до 3 млн рублей, касается это как нового, так и подержанного транспорта.

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам четырех месяцев 2026 года российский рынок автокредитов превысил 548,5 млрд рублей. Это более чем на 40% превышает показатель за январь – апрель прошлого года говорится в сообщении

Ранее издание "Известия" со ссылкой на результаты Росстата сообщило, что автокредиты стали недоступны для 60% россиян, поскольку они зарабатывают меньше, чем необходимо для одобрения заявок.