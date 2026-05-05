"Ведомости": в РФ стали скупать у банков залоги в виде машин и квартир

Россияне активно скупают у банков залоги в виде автомобилей и квартир "Ведомости": в РФ стали скупать у банков залоги в виде машин и квартир

Москва5 мая Вести.Россияне стали значительно чаще скупать залоги, находящиеся в собственности у банков. Такую тенденцию зафиксировали кредитные организации в I квартале 2026 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ и ДОМ.РФ.

Число сделок по продаже автомобилей в сервисе ВТБ "КомиссиON" за I квартал увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом количество проданной недвижимости выросло на 50%.

На площадке Сбербанка по реализации активов Portal DA количество сделок с машинами также выросло втрое. Рост сделок по продаже квартир оказался более умеренным, но средний чек подорожал на 28%.

В ДОМ.РФ число проданных квартир и автомобилей выросло в два раза по сравнению с I кварталом прошлого года.

Залоговое имущество переходит в собственность банка в случае, если заемщик не может выплатить кредит. Поначалу залог выставляют на торги, но, если покупателя найти не получается, банк забирает его себе и продает самостоятельно.

Покупка такого имущества интересует покупателей из-за более низкой цены, отчасти по причине наличия обременений. Также такие предложения поступают от надежного продавца в лице кредитной организации, что снижает риски мошенничества.

Рост интереса к залоговому имуществу объясняется ситуацией на кредитном рынке. Так, в связи с высокой ключевой ставкой и более жесткими требованиями к заемщикам не все граждане могут справиться с ипотечными и кредитными обязательствами, что привело к увеличению числа проблемных активов у банков.

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