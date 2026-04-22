Москва22 апр Вести.По итогам 2025 года спрос на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью увеличился на 24 %, всего за год было удостоверено более миллиона соглашений. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Он назвал причины, по которым россияне стали чаще прибегать к услугам нотариусов.

И первая, основная причина - то, что действительно на рынке было много таких ситуаций, да, когда были истории с ведомыми продавцами и когда вообще очень много мошеннических схем действует, да, и граждане, совершая сделки, предпочитают их теперь удостоверять у нотариуса. Потому что нотариус, он проверяет все документы, он разъясняет правовые последствия того или иного действия. И, конечно же, нотариус убеждается в том, что то, что написано в договоре соответствует воле сторон, и прежде всего он разъясняет это продавцу, который может лишиться квартиры и в итоге потом лишиться и денег. Поэтому, конечно же, именно вот эта функция нотариуса, она является основной. И, конечно же, поэтому количество обращений к нотариусу увеличилось объяснил Корсик

Также он отметил, что участие нотариуса ускоряет регистрацию сделки в Росреестре.

Вторая причина - то, что нотариально удостоверенная сделка, она в более комфортном режиме и более оперативно регистрируется регистрирующим органом, Росреестром. Поэтому это, наверное, вторая причина, что сейчас средний срок регистрации - это несколько часов, да? В силу закона это один рабочий день, но несколько часов - это четыре-пять рабочих часов для регистрации сделки. Это тоже важно в наше непростое время добавил Корсик

Ранее депутаты Государственной думы РФ инициировали рассмотрение законопроекта, который обяжет обезналичивать сделки с недвижимостью. Это ответ на участившиеся случаи мошенничества при сделках, которые были заключены с использованием наличных средств.