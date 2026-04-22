Нотариусы справятся, если в РФ введут обязательное удостоверение жилищных сделок Корсик: нотариусы выдержат нагрузку при обязательной регистрации сделок с жильем

Москва22 апр Вести.Нотариальное сообщество справится с возросшей нагрузкой в случае введения обязательного удостоверения жилищных сделок. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

По словам Корсика, при введении такой инициативы на каждого нотариуса в день станет на одну сделку больше.

[При введении обязательного удостоверения сделок] на каждого нотариуса в день станет на одну сделку больше. ... И мы полагаем, что нотариальное сообщество – это у нас сейчас практически 8 200 нотариусов – мы справимся. ... Справимся, и, конечно же, мы готовы выступать тем инструментом, нотариальное сообщество, тем инструментом, которое обеспечит безопасность и обеспечит как бы стабильность рынка недвижимости сказал Корсик

Ранее Корсик сообщил, что нотариальные сделки оспаривают и отменяют в разы реже, чем сделки, совершенные в простой письменной форме.