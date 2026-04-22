Цены на нотариальные сделки с жильем снизятся, если их сделают обязательными Корсик: цены нотариальных сделок с жильем снизятся вдвое при их обязательности

Москва22 апр Вести.В случае введения обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем тарифы на эти услуги снизятся почти в два раза. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Глава ФНП отметил, что в отличие от всех остальных участников рынка недвижимости, цены на услуги нотариуса закреплены законодательно.

Ну, как ни парадоксально, но тарифы согласно действующему законодательству они просто снизятся по большому сегменту сделок. То есть вот сейчас, если сделка, допустим, с московской квартирой стоимостью 30 млн рублей, она необязательно идет на нотариальное удостоверение, и если уже стороны решили прийти к нотариусу, то платеж, который они заплатят нотариусу в Москве, это 45 000 – федеральный тариф, и 9 000 – это региональный тариф, то есть всего 54 000. А если эта сделка будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению, то тариф сократится. То есть будет 29 000 всего, то есть это 20 000 – максимальный тариф, который будет в силу закона, плюс 9 000 такой же региональный тариф. То есть в целом тариф сократится почти в два раза сказал Корсик

Ранее Корсик заявил, что нотариусы справятся с возросшей нагрузкой в случае введения обязательного удостоверения жилищных сделок, так как, по подсчетам, на каждого нотариуса в день станет на одну сделку больше.