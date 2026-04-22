Москва22 апрВести.В прошлом году нотариусы оказали более 400 тысяч бесплатных юридических консультаций. Об этом президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик сообщил в интервью ИС "Вести".
Также он отметил, что обеспечение участников СВО и их семей бесплатной юридической помощью стало одним из приоритетов работы нотариального сообщества за последние годы.
Мы также оказываем бесплатные юридические консультации. Где-то, по нашей статистике, более 400 тысяч бесплатных юридических консультаций за 2025 годсказал Корсик
Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова назвала принятие закона о бесплатной юридической помощи для беженцев и вынужденных переселенцев гарантией их правовой защищенности.