Корсик: нотариусы оказали более 400 тысяч бесплатных консультаций в 2025 году

Москва22 апр Вести.В прошлом году нотариусы оказали более 400 тысяч бесплатных юридических консультаций. Об этом президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик сообщил в интервью ИС "Вести".

Также он отметил, что обеспечение участников СВО и их семей бесплатной юридической помощью стало одним из приоритетов работы нотариального сообщества за последние годы.

Мы также оказываем бесплатные юридические консультации. Где-то, по нашей статистике, более 400 тысяч бесплатных юридических консультаций за 2025 год сказал Корсик

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова назвала принятие закона о бесплатной юридической помощи для беженцев и вынужденных переселенцев гарантией их правовой защищенности.