Федеральный тариф за нотариальные услуги не изменился за 20 лет, сообщили в ФНП Корсик: динамика нотариальных тарифов в регионах ниже роста потребительских цен

Москва22 апр Вести.За последние 20 лет федеральный тариф за нотариальные услуги в России не изменился. Корректировки цен происходят только в региональных тарифах, однако эта динамика значительно ниже роста потребительских цен на товары. Об этом президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, при определении тарифов необходимо соблюсти баланс между доступностью услуг для граждан и возможностью нотариусов себя обеспечивать.

Последние 20 лет федеральный тариф за нотариальные услуги не меняется… У нас меняется только региональный тариф, который является … индикатором, который позволяет нотариусам обеспечивать самофинансирование… Рост нотариальных тарифов есть определенный по региональному тарифу, но он значительно меньше, чем рост потребительских цен на другие товары, где-то там процентов на 5–10 меньше рассказал Корсик

Также президент ФНП сообщил, что в прошлом году нотариусы оказали более 400 тысяч бесплатных юридических консультаций.