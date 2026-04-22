В РФ нотариально удостоверяются около 15% сделок с недвижимостью Президент ФНП Корсик: нотариусы удостоверяют около 15% сделок с недвижимостью

Москва22 апр Вести.В настоящее время в РФ нотариально удостоверяются лишь около 15% сделок с недвижимостью. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Сейчас у нас такая статистика, что где-то процентов 15 сделок только удостоверяется нотариально из того, что, в принципе, происходит. И, конечно же, мы поддерживаем эту идею, которую высказал Павел Владимирович Крашенинников. Вот, мы считаем, что это правильно, да, поскольку нотариус и основная его функция – это внести ясность в отношения сторон и обеспечить безопасность рынка недвижимости. Если сделка удостоверяется нотариально, то она уже, ну, с большей долей вероятности, не будет каким-то образом оспорена. Все стороны согласны с тем, что произошло сказал Корсик

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью позволит укрепить договор купли-продажи.