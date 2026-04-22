Москва22 апрВести.Количество дистанционных нотариальных сделок в России выросло на 12% за 2025 год. Об этом президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик сообщил в интервью ИС "Вести".
По его словам, возможность удостоверять сделки в онлайн-формате является одним из важных направлений работы нотариата.
Наш приоритет – это безопасность. И, конечно, есть много сейчас цифровых форматов, когда граждане, находясь в том числе в разных регионах, друг друга не видят и продают квартиры, и покупают… Каждая сторона приходит к своему нотариусу, нотариусы связываются по защищенному каналу связи и происходит удостоверение этой сделки. Мы тоже смотрим количество, и вот за прошлый год количество увеличилось где-то на 12%сообщил Корсик
Также президент ФНП отметил, что в этом году единой информационной системе нотариата исполняется 12 лет.