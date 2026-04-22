Москва22 апр Вести.Федеральная нотариальная палата готова внедрять искусственный интеллект (ИИ) в свою повседневную деятельность. Об этом сообщил президент ФНП Константин Корсик в интервью ИС "Вести".

По его словам, ИИ будет помогать нотариусам в выполнении повседневных рутинных задач.

Я думаю, мы готовы и внедрять искусственный интеллект в деятельность нотариуса. Не так, чтобы искусственный интеллект заменил нотариуса, чтобы он помогал работать с рутинными данными реестров, взаимодействием с иными органами… Профессия развивается, она становится более клиентоориентированной, и нотариусы становятся ближе к гражданам рассказал Корсик

10 апреля президент РФ Владимир Путин поручил создать комплексную систему продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки. Комиссию по координации в области искусственного интеллекта возглавят вице-премьер Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента Максим Орешкин.