Президент ФНП Корсик рассказал об успехах цифровизации в деятельности нотариата Глава ФНП: нотариат сегодня фактически невозможен без информационных технологий

Москва22 апр Вести.Деятельность российского нотариата сегодня невозможна без применения информационных технологий. Об успехах в области цифровизации президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, одним из последних новшеств в работе нотариата является введение электронной записи к нотариусу.

Нотариат … – это современный институт, который фактически уже невозможен без информационных технологий… Теперь я могу четко сказать, что очередей к нотариусам нет, можно зайти на портал "Госуслуги", выбрать удобного для вас нотариуса и, соответственно, записаться на свободное время, нотариус вас примет и совершит нотариальные действия. В последнее время также у нас есть проверка электронных документов через нашу единую информационную систему рассказал Корсик

Также глава ФНП сообщил о разработке совместного с Минцифры РФ и "Сбером" проекта по выдаче наследства в электронном виде.

Когда приходят к нотариусу наследники, и нотариус выдает наследство на денежные средства в электронном виде и также направляет через портал "Госуслуги", затем в банк, и гражданин уже просто к себе на счет или на карточку получает те деньги, которые он унаследовал сказал он

Также Корсик отметил, что за 2025 год количество дистанционных нотариальных сделок в России выросло на 12%.