Москва22 апр Вести.Нотариальное сообщество поддерживает введение бесспорности нотариально заверенных сделок с недвижимостью. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

По его словам, при введении такой меры сделки, удостоверенные нотариусом, могут быть оспорены только в особом порядке и только в том случае, если нотариус совершил ошибки. Простое оспаривание нотариально удостоверенной сделки стало бы невозможным.

Бесспорность – это тоже такой важный момент, который, конечно, тоже повлияет на дальнейшее продвижение и дальнейшее движение граждан к нотариусу. Что это означает? Что если сделка была удостоверена нотариусом и на основании нее внесена запись в реестр недвижимости, то она может быть теперь оспорена, и эта запись может быть оспорена, только если нотариус совершил какие-то ошибки, и это должно быть оспорено в особом порядке. А так, если такая норма была бы принята, то простое оспаривание нотариально удостоверенной сделки было бы невозможно. Но пока таких изменений нет, пока идут дискуссии на эту тему, нотариальное сообщество это поддерживает. Купил квартиру, и она точно твоя, это уже нельзя будет каким-то образом оспорить сказал Корсик

Ранее сообщалось, что в РФ изменился порядок дарения недвижимости: теперь договор дарения между гражданами в обязательном порядке должен быть удостоверен нотариусом, без этого оформить сделку не получится.