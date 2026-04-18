Москва18 апр Вести.В России изменился порядок дарения недвижимости. Как сообщил РИА Новости руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев, теперь договор дарения между гражданами в обязательном порядке должен быть удостоверен нотариусом. Без этого оформить сделку в ведомстве не получится.

Ранее, чтобы передать право собственности на квартиру или дом, достаточно было обратиться в МФЦ с письменным договором. Однако новый закон призван защитить граждан от сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств.

Нотариус не только заверяет договор до подачи документов на регистрацию, но и проверяет законность сделки: разъясняет сторонам ее смысл и значение, сверяет содержание документа с их действительными намерениями, а также следит за соблюдением требований закона. При желании сторон нотариус может самостоятельно направить электронные документы в Росреестр, после чего право собственности регистрируется в течение одного дня.

За год действия новых правил управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало почти 7 тысяч прав на квартиры и жилые дома, возникших на основании договоров дарения.