Москва4 мая Вести.Обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости больше всего с финансовой точки зрения отразится на пенсионерах и россиянах с небольшими доходами. Об этом в беседе с Газетой.ru заявила руководитель блока безопасности федеральной компании "Этажи" Елена Тикунова.

По словам эксперта, новые правила заключения договора дарения жилья могут временно сократить количество таких сделок в России. При этом она подчеркнула, что шока на рынке недвижимости ожидать не стоит, поскольку россияне не так часто используют договоры дарения.

Наиболее чувствительными дополнительные расходы могут оказаться для пенсионеров, семей с доходами на уровне 40–50 тысяч рублей, а также жителей регионов с недорогой недвижимостью сказала Тикунова

Она добавила, что оформление такой сделки может обойтись в среднем в 10-15 тысяч рублей и выше.