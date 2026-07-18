Юрист рассказал о нюансах при дарении недвижимости Юрист Куприянов: купленную в браке квартиру не подарить без согласия супруга

Москва18 июл Вести.Управляющий партнер Адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" (K&K Partners) Артемий Куприянов рассказал агентству "Прайм" об особенностях процедуры дарения жилья.

Так, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, врачи и педагоги в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса РФ не могут получать подарки дороже трех тысяч рублей, если дарение связано с их профессиональной деятельностью. Это может быть расценено как взятка.

Дарить квартиру, если одна из сторон обременена высокой финансовой нагрузкой, также затруднительно: в случае банкротства дарителя или одариваемого в течение года после сделки жилье уйдет с торгов.

Супруг не вправе "подарить" квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга предупредил Куприянов

Также юрист посоветовал быть внимательными в оформлении документов. Так, если даритель действует через представителя, в доверенности нужно четко прописать кадастровый номер, адрес и имя одаряемого — иначе договор будет ничтожным.

С конца 2024 года все договоры дарения недвижимости между гражданами в обязательном порядке подлежат нотариальному удостоверению. Без нотариуса Росеестр откажет в регистрации.