Юрист Хаминский объяснил, когда за свадебные подарки нужно заплатить налог

Россиянам рассказали, в каких случаях свадебные подарки облагаются налогами Юрист Хаминский объяснил, когда за свадебные подарки нужно заплатить налог

Москва6 мая Вести.Денежные и прочие подарки чаще всего не облагаются налогом, однако у этого правила есть исключения. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

При определенных обстоятельствах подаренное, например, на свадьбу имущество требует уплаты НДФЛ, уточнил юрист.

Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками сказал Хаминский

Между тем подарки от родственников и членов семьи, в том числе супругов, родителей, детей, дедушек и бабушек, внуков, братьев и сестер, не подлежат взиманию налогов, добавил он.

Кроме того, юрист напомнил, что подарки общей стоимостью выше четырех тысяч рублей, преподнесенные сотруднику работодателем, также облагаются налогом с суммы, превышающей установленный лимит.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что владельцы небольших хозяйственных построек, площадь которых не более 50 квадратных метров, освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.