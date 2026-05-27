Москва27 мая Вести.В случае, если недвижимость стоит меньше миллиона рублей после ее реализации, на подобную операцию не требуется подавать декларацию в налоговые органы, потому что налогом она не облагается. Об этом рассказал ИС "Вести" начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев.

При этом для продажи гаража или автомобиля порог будет составлять 250 000 рублей.

Если продается квартира стоимостью менее 1 миллиона рублей, то декларировать и уплачивать налог с такой продажи не нужно. Одновременно хочу напомнить, что занижать в договоре цену продажи недвижимого имущества не нужно, потому что в любом случае размер дохода определяется как наибольшая из двух величин. Либо цена сделки, либо 70% от кадастровой стоимости этого имущества рассказал Сергеев

Ранее исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко заявил, что по росту налоговой нагрузки в РФ достигнут определенный предел.