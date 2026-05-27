Москва27 маяВести.Информация о доходах, полученных от реализации имущества, подлежит обязательному декларированию в форме 3-НДФЛ. В случае непредставления или сокрытия сведений о такой сделке, продавец столкнется с определенными последствиями, рассказал ИС "Вести" начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев.
По его словам, налоговая инспекция все равно увидит сделку и для начала отправит налогоплательщику напоминание в личный кабинет.
Если же он все-таки декларацию не предоставляет, то в отношении таких доходов от продажи имущества 15 июля после неисполнения обязанности по уплате налога мы начинаем камеральную налоговую проверку этого нарушения и можем самостоятельно доначислить налог. У нас вся информация для этого есть из Росреестра. Но в такой конфигурации у гражданина возникнет обязанность доплатить налог вместе со штрафными санкциями. При неуплате налога на следующий день начинают начисляться пениирассказал Сергеев
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс РФ, вводящему налог на доходы физлиц (НДФЛ) с операций по цифровой валюте.