Эксперт Сергеев объяснил последствия сокрытия доходов от продажи имущества Эксперт Сергеев: ФНС может доначислить налог в случае их сокрытия плательщиком

Москва27 мая Вести.Информация о доходах, полученных от реализации имущества, подлежит обязательному декларированию в форме 3-НДФЛ. В случае непредставления или сокрытия сведений о такой сделке, продавец столкнется с определенными последствиями, рассказал ИС "Вести" начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев.

По его словам, налоговая инспекция все равно увидит сделку и для начала отправит налогоплательщику напоминание в личный кабинет.

Если же он все-таки декларацию не предоставляет, то в отношении таких доходов от продажи имущества 15 июля после неисполнения обязанности по уплате налога мы начинаем камеральную налоговую проверку этого нарушения и можем самостоятельно доначислить налог. У нас вся информация для этого есть из Росреестра. Но в такой конфигурации у гражданина возникнет обязанность доплатить налог вместе со штрафными санкциями. При неуплате налога на следующий день начинают начисляться пении рассказал Сергеев

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс РФ, вводящему налог на доходы физлиц (НДФЛ) с операций по цифровой валюте.