Москва29 апрВести.Минфин РФ пояснил, что при операциях с цифровой валютой во внешней торговле доходы и расходы станут учитываться в базе по налогу на прибыль.
Как информирует министерство на своем сайте, на заседании кабмина одобрены соответствующие поправки в Налоговый кодекс и проект федерального закона об обращении цифровых валют.
Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (за исключением майнинга цифровой валюты), совершённым в рамках внешнеторговых договоров…, будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыльговорится в сообщении
Минфин отмечает, что речь в том числе идет о договорах с оплатой импорта в криптовалюте.
При этом иностранные цифровые права для целей сбора налогов приравниваются к цифровой валюте, указывает Минфин.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила НДФЛ для операций с цифровой валютой.