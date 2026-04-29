Минфин: в базе налога на прибыль учтут внешние операции с цифровой валютой

Минфин: внешнеторговые операции с цифровой валютой учтут в налоге на прибыль Минфин: в базе налога на прибыль учтут внешние операции с цифровой валютой

Москва29 апр Вести.Минфин РФ пояснил, что при операциях с цифровой валютой во внешней торговле доходы и расходы станут учитываться в базе по налогу на прибыль.

Как информирует министерство на своем сайте, на заседании кабмина одобрены соответствующие поправки в Налоговый кодекс и проект федерального закона об обращении цифровых валют.

Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (за исключением майнинга цифровой валюты), совершённым в рамках внешнеторговых договоров…, будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль говорится в сообщении

Минфин отмечает, что речь в том числе идет о договорах с оплатой импорта в криптовалюте.

При этом иностранные цифровые права для целей сбора налогов приравниваются к цифровой валюте, указывает Минфин.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила НДФЛ для операций с цифровой валютой.