Эксперт рассказал, кто больше всего выиграет от закона о цифровых валютах Эксперт Хитров рассказал, кто больше всего выиграет от закона о цифровых валютах

Москва21 июл Вести.Принятый Госдумой закон "О цифровой валюте и цифровых правах" будет выгоден компаниям финансового сектора, а также экспортерам и импортерам. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" совладелец группы компаний в сфере блокчейна и криптовалют, основатель Blockchain Life Forum Сергей Хитров.

Закон, принятый Госдумой в третьем чтении 21 июля, создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют.

Главное изменение заключается в том, что криптовалюта перестает находиться в некой теневой зоне, и появляется легальное поле. И приобрести, и обменять цифровую валюту можно через лицензированных участников рынка, например, доверительных управляющих, брокеров или операторов обмена цифровой валюты сказал Хитров

Закон, указал эксперт, сохраняет достаточно жесткий подход к регулированию.

Первое важное ограничение — то, что сохраняются требования по идентификации клиентов. Второе важное ограничение — операции должны осуществляться через регулируемых посредников. И такой важный момент, что запрещается использовать криптовалюту для оплаты товаров, услуг на территории России… Единственной денежной формой обращения [на территории РФ] будет оставаться рубль. Но при этом новый закон разрешает в рамках регулируемого контура делать оплаты за рубеж и международные транзакции отметил Хитров

По его мнению, в результате больше всего выиграет финансовый сектор.

Я считаю, что основной сектор, который получит выигрыш от данного закона — это финансовый сектор, потому что и банки, и инвестиционные компании смогут легально предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами, и, соответственно, те же банки могут очень хорошо расширить линейку своих инвестиционных продуктов. Понятно, что еще и множество других компаний, особенно если речь идет о компаниях, которые занимаются экспортом и импортом, потому что в текущих условиях действительно сложно осуществлять те или иные финансовые операции между странами. И как раз-таки оборот экспорто-импортной истории с точки зрения оплаты за те или иные товары и услуги - я считаю, что действительно в выигрыше окажется множество российских компаний в условиях санкций и, назовем это так, внешней среды сказал эксперт

Закон "О цифровой валюте и цифровых правах" вводит инфраструктуру легального крипторынка. Он признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав. Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года за исключением положений, которые начнут действовать позже.