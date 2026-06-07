Москва7 июн Вести.В ближайшее время будет приниматься законодательство, касающееся цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавил, что будет вводиться более льготное налоговое регулирование.

Мы в ближайшее время будем принимать законодательства, которые касаются и цифровых финансовых активов. Это такой новый инструмент, который все более интересным становится для граждан. Мы вводим более льготное налоговое регулирование, то есть сравниваем налогообложение цифровых активов с облигациями, и, соответственно, инвесторам станет интереснее вкладываться в эти инструменты. Ну и мы рассчитываем, чтобы ЦФА стали одним из инструментов, который позволит привлекать длинные деньги для развития нашей экономики рассказал Аксаков

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что возможность финансирования в РФ через ЦФА составляет от одного до двух триллионов рублей. Он подчеркнул, что такой финансовый инструмент сейчас набирает популярность.