Аксаков: в Госдуме ждут включения всех банков в "белые списки" к осени

Аксаков: не входящие в "белые списки" банки могут быть включены туда осенью Аксаков: в Госдуме ждут включения всех банков в "белые списки" к осени

Москва15 июн Вести.Банки, которые не состоят в "белых списках", могут быть включены в них осенью, сейчас ведется соответствующая работа. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его мнению, в списке пока мало банков, что ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан.

Я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный Банк. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - прим. ред.) тут же поддержала, что все должны находиться в этом белом списке отметил Аксаков

В свою очередь, Минцифры пояснили, что нужно технологически реализовать эту идею, что требует времени, добавил он.

Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано заключил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам

В мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в настоящий момент обсуждает с Минцифры включение всех российских банков в "белые списки". Она подчеркнула, что Минцифры вместе с операторами связи уже нашли технические решения, которые дают возможность банкоматам и платежным терминалам функционировать без интернета.

"Белые списки" представляют собой перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности.