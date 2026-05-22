ЦБ РФ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки"

Москва22 мая Вести.Банк России в настоящий момент обсуждает с Минцифры включение всех российских банков в "белые списки". Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в ходе VIII съезда Ассоциации банков РФ.

Она рассказала, что Минцифры вместе с операторами связи к настоящему моменту проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать без интернета.

Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки"​​​... Надо будет продолжать диалог с Минцифры сказала Набиуллина

Глава Центробанка подчеркнула, что регулятор находится в постоянном диалоге с Минцифры.

В марте сообщалось, что в "белых списках" Минцифры находятся более 120 компаний. Среди прочих в перечень включили "Одноклассники", сервисы "ВКонтакте", включая "VKВидео", и "Яндекс", Mail и национальный мессенджер Мах.

"Белые списки" представляют собой перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности.