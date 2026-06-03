В Сбербанке оценивают возможность финансирования в РФ через ЦФА до 2 трлн рублей Сбербанк: возможность финансирования в РФ через ЦФА составляет до 2 трлн рублей

Москва3 июн Вести.Возможность финансирования в России через ЦФА (цифровые финансовые активы) составляет от одного до двух триллионов рублей. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, один из новых инструментов, который сейчас набирает популярность – это использование цифровых финансовых активов, которое может привлечь средства частных инвесторов для инфраструктурного финансирования.

Возможности подобного финансирования, по нашим оценкам, составляют от одного до двух триллионов рублей. Но ограничением для его развития является тот фактор, что, к сожалению, налоговый кодекс не позволяет расходы на обслуживание таких ЦФА относительно снижения налоговой нагрузки и так же, как это происходит, например, с облигациями или другими финансовыми инструментами. Мы рассчитываем на то, что эти изменения будут осуществлены, и ЦФА тоже станут одним из новых инновационных инструментов, которые поддержат инфраструктурное финансирование сказал Попов

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка заявил, что потребность России в инфраструктурных проектах составляет до 50 триллионов рублей до 2035 года.